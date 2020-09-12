İhracatta yükseliş başladı! ‘Taşa değer katanlar' martta İzmir'de buluşuyor

Türk doğal taşı dünyaya İzmir’den tanıtılacak. 27. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’yla eşzamanlı olarak düzenlenecek olan 6. Uluslararası Taş Kongresi’nin lansmanı gerçekleşti. Türkiye’nin doğal taş zenginliğini dünya ticaretine açan Marble İzmir Fuarı, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi’yle değer kazanıyor.

STRATEJİK ÖNEMDE



24-27 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek 27. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eşzamanlı olarak 23-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek 6. Uluslararası Taş Kongresi, ‘Taş Değer Katar - Taşa Değer Katanlar’ temasıyla bilim insanlarını sektör temsilcileriyle buluşturacak. Ertelenen fuar döneminin ardından sektör için yeniden bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “6. Uluslararası Taş Kongresi’yle doğal taşta dünya çapında bir marka değerine sahip olduğumuzu, ona değer katanlarla bir arada değerlendirip; Türk doğal taşı adını İzmir’den duyuracağız” ifadelerini kullandı. Sektörün hammadde ve enerji açısından stratejik önem teşkil ettiğine değinen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ise, “Türkiye gerek hammadde gerekse de enerji kaynağı olarak kullanılan madenler ve doğal taşlar konusunda oldukça zengin bir ülke” değerlendirmesini yaptı.

40 MİLYAR DOLAR KATKI



Dinçer, şöyle konuştu: “Türk maden sektörü Türkiye ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektör ve sektörümüzün ihracatı 2019’da 4.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 aylık döneminde 2.22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yeni normal dönemde ihracatta aylık bazda yükseliş yaşandığını görüyoruz.”

İHRACAT HEDEFİ 7 MİLYAR DOLAR



Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da, “Türk doğal taşına katma değer katma çabamız, ‘inadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla pandemi sürecinde devam etti, devam edecek. Uluslararası Taş Kongremiz ve İzmir Marble Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’mız pandemi sonrasında doğaltaş sektörü için ilk etkinlik olması nedeniyle bizler için daha da önemli. Türkiye’nin doğal taş sektöründe sahip olduğu rezervlerle ihracattan aldığı pay arasında bir uyumsuzluk var.- Amacımız, bugün 2 milyar dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatımızı 7 milyar dolara taşımak” şeklinde konuştu.

9 ALIM HEYETİ PLANLANIYOR



Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu ise, kongrenin yıllık toplantısı ve ihracatçı birliklerinin düzenleyeceği 9 alım heyetlerinin B2B görüşmeleri ve üreticilerle tanışmaları, VR sanal gerçeklik, 3D teknik ve mimari birer sunum kongre faaliyetleri kapsamında planlandığını açıkladı. Kongre, taşa değer katan farklı disiplinlerden aktörlere ve onların ilişkilenme biçimlerine odaklanıyor.