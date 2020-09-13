İhracat odaklı bilişim firmalarına serbest bölge

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat, yazılım ve bilişim ürünü üretimi alanlarında ihracat odaklı faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı firmaları, ‘ihtisas serbest bölgeleri’ne yatırıma davet etti. Pekcan, ihtisas serbest bölgelerine ilişkin yasal altyapı hazırlama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yeni yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde faaliyet göstermek isteyen firmaların kabulüne başlandığını bildirdi.

‘ÖNCELİKLİ YATIRIM’ LİSTESİNDE

Pekcan, projenin hayata geçirilmesi amacıyla 9 Haziran’da ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Karar Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasının ve bu bölgeleri kuracak ana yatırımcılara taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarı için faiz veya kâr payı desteği verilmesine imkan tanındı. Son kararla da bu bölgelerde yazılım ve bilişim sektörlerinde yapılacak yatırımlar ‘öncelikli yatırım’ konuları arasına alınarak, bunlara faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandı.”



TEŞVİKLER ARTACAK BÜROKRASİ AZALACAK



Bakan Pekcan, gelinen aşamada, kira, nitelikli istihdam gibi nakit destekler ve vergi istisnaları gibi ilave teşviklerle birlikte, bürokrasinin azaltıldığı ihtisas serbest bölgelerinin yasal altyapısını hazırlama çalışmalarının tamamlandığını vurguladı. Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinin, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

