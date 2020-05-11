İGDAŞ, faturaları yeniden düzenliyor

Atılan geri adım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak. EPDK 6 Mart’ta soruşturma açmıştı. İGDAŞ bu duruma itiraz etmişti. Ancak BDDK’nın yaptırım uyarısı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

TALEP EDİLİRSE GERİ ÖDEME YAPILACAK



İBB’den yapılan açıklamada “Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır” denildi.