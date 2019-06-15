Hurda uçaklar kaldırılmayı bekliyor

İstanbul Havalimanı’ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor. Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor.

'Yabancı'lar da var

Uçakların havalimanından çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) “Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde uçaklar bulundukları yerden çıkartılabilecek. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.

Tek Antonov An-12 de hurdaya çıktı

Atatürk Havalimanı’ndaki uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti. 1994'te alınıp kısa süre uçmuştu.