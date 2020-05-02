Her yoğun bakım yatağı için yerli solunum cihazı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19’la mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı. G20 Dijital Ekonomi Bakanları, salgınla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımının tartışılması için video konferansla toplandı. Bakan Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin Büyük Buhran’dan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade ederek, eşi görülmemiş bu zorlu dönemde küresel iş birliğinin gerekliliğine dikkati çekti.

EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİ

Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye’de yürütülen çalışmalara ilişkin, “Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye, 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere ve müttefiklerimize mümkün olan en iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Bu sayede kriz ortaya çıktığında erkenden harekete geçebildik.”

25.7 milyon yatak var

Salgın sürecinde pek çok ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için medikal ürünlerin ihracatını kısıtladığını anımsatan Bakan Varank, Türkiye’nin ulusal seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi kaynaklarıyla solunum cihazı ürettiğini, bu çaba sayesinde de ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebileceğini dile getirdi. Türkiye’deki hastanelerde 25.7 milyon yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Dijital teknolojileri etkili kullanıyoruz

Bakan Varank, Kovid-19 ile mücadelede dijital teknolojilerin etkili bir şekilde kullanıldığının altını çizerek, şunları söyledi: “Bir pandemi takip uygulamamız var. Bu uygulamayla bireyler, ailelerinin durumunu takip edebiliyor, sosyal hizmetlere erişebiliyor ve detaylı sorularla kendi durumlarını da değerlendirebiliyorlar.” Varank, KOBİ’lerin küresel tedarik zincirlerinin istikrarı açısından önemli roller üstlendiğinin farkında olduklarını da belirterek, “Biz de Türkiye’de KOBİ’leri dijital teknolojilerden yararlanma konusunda destekliyoruz” dedi.

