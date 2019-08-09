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  3. Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.823 milyon ABD doları azalarak 2.601 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 754 milyon ABD doları artarak 3.166 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.693 milyon ABD doları artarak 2.284 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 646 milyon ABD doları tutarında artarak 2.527 milyon ABD dolarına yükseldi.

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