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  3. Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması için başvuran çiftçilerin sayısı 22 bin 860'ı buldu

Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması için başvuran çiftçilerin sayısı 22 bin 860'ı buldu

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Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçi başvuruda bulundu.

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Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı bin 824 başvuruyla İzmir, 1500 başvuruyla Antalya, 1180 başvuruyla Kırklareli ve 1100 başvuruyla Mersin takip etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çiftçilerimiz, kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle  ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde  yapabilecek" dedi.

(AA)

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