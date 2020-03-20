Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin personel alımı yapıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı alımı ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 2 bin kadro açılacağını duyurdu. Alıma başvurmak isteyen adaylar, alım ile ilgili detayları öğrenek istiyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 bin kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Alım ile ilgili tarih ve şartların açıklanması halinde haberimiz içerisinde yer alacaktır.