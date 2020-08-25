Havacılık devleri başkent OSB'de kanatlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (Başkent OSB) faaliyetlerini sürdüren ve Airbus gibi havacılık ve savunma sanayisi alanındaki küresel markaların kompozit parçalarını üreten Epsilon Kompozit Teknolojileri ve Savunma AŞ’yi ziyaret etti. Üretimi devam eden helikopter kapısına perçin çakan Varank “Kompozit, geleceğin teknolojisi. Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam malzemeleri kompozitten üretebiliyorsunuz” dedi.

KİLOSU 4.500 DOLAR

Varank, Türkiye’de havacılık, uzay ve savunma sanayisindeki gelişmelerle bu tür kabiliyetlerin paralel olarak gelişmesine de dikkati çekerek, “Burada hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz hem de büyük bir ihracat yapılıyor. Firma, Airbus gibi dünya havacılık devi firmaların bazı kritik parçalarında dünyada tek üretici konumunda” ifadesini kullandı.

Varank, firmanın cirosunun büyük bir bölümünü ihracattan elde ettiğini belirterek, “2019 rakamlarına göre 20 milyon dolarlık cironun yüzde 90’lık kısmı ihracattan elde ediliyor. Dolayısıyla firma, ihracata çalışıyor ve kilogram başına ihracat değeri 4 bin 500 doları bulan yüksek kalitede ve katma değerli ürünler üretebiliyor” dedi. Firmanın TUSAŞ, Baykar ve Aselsan gibi yerli savunma sanayi firmalarına da üretim yaptığını anlatan Varank, şunları kaydetti: “Kompozit ham maddesinin üretimiyle ilgili de Türkiye’de büyük yatırımlar var. Gerek bu ham maddeyi yurt içinde üretenler gerekse ham maddeyi işleyip nitelikli malzemeye dönüştüren firmalar Türkiye’nin gelecek dönem ekonomi planlamalarında ve üretim faaliyetlerinde önemli yer tutacak.”

Bakan Varank üretimi devam eden helikopter kapısına perçin çaktı.

DÜNYADA BAZI PARÇALARIN TEK TEDARİKÇİSİ



Havacılık, uzay ve savunma sanayisinde kompozit parça imalat ve montaj alanında faaliyet gösteren Epsilon Kompozit, Airbus, Bell Helikopter-Amerika, KAI-Kore, Baykar, TAI ve Aselsan’a helikopter, uçak, deniz ve kara araçları kompozit parça ve montaj ürünü sağlıyor. Ar-Ge merkezi de olan firma, dünya havacılık devi şirketlerin ihtiyaç duyduğu bazı parçaların tek tedarikçisi konumunda.

GENİŞ BİR KULLANIM ALANI BULUNUYOR



Bakan Varank kompozit malzemelerin farklı kullanım alanları olduğuna da işaret ederek“Kompozit malzemesi, hafif ama sağlam olması sebebiyle birçok üründe kullanılabiliyor. Havacılık ve savunma sanayinin yanında, oltadan kayak malzemelerine kadar birçok spor malzemesi de kompozitten yapılıyor” diye konuştu.