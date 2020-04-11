Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ne zamana ertelendi? Adalet Bakanlığı açıkladı!
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ne zamana ertelendi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi. İşte tüm merak edilenler..
Hakim ve savcı adaylığı mülakatlarına erteleme geldi. Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ne zamana ertelendi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.
HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI MÜLAKATLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?
Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.