Güvensiz ürüne karşı koruma kalkanı: 500 bin liraya kadar ceza geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni Ürün Güvenliği Kanunu’yla güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla ‘izlenebilirlik mekanizması’ getirdiklerini belirterek, güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasının da artık zorunlu hale geldiğini açıkladı.

AMBALAJINDA YAZACAK

Piyasadaki ürünlerin izlenebilirliğinin mevcut sistemdeki en önemli eksikliklerden biri olduğuna işaret eden Pekcan, “Bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her aşamasında, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte kayıt tutulacak.Her satıcı, sattığı ürünü kimden aldığının ve kime sattığının kaydını tutacak ve sakladığı bu kaydı o üründen sorumlu olan yetkili kuruluş talep ettiği anda o kuruluşa bildirecek” dedi. Pekcan, ayrıca piyasaya arz edilecek her üründe imalatçı ve ithalatçının isim, unvan veya markaları ve açık adreslerinin ürünün ya da ambalajının üzerinde yer alacağına dikkati çekti. Bakan Pekcan, güvensiz ürünler tüketicilere satılmış olsa dahi geri çağırma mekanizmasıyla toplatılmasının yasal zorunluluk haline getirileceğini kaydetti.

TAZMİNAT ZORUNLULUĞU

Pekcan, tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı bir başka mağduriyetinin de bu ürünlerin yol açtığı kaza ve yaralanmalar olduğuna dikkati çekerek, “Bu ürünlerin sebep olduğu ölüm, yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ürünün ithalatçısı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacak” dedi.

e-ticarete de denetim



Bakan Pekcan, e-ticaret hacminin hızla arttığına işaret ederek, “e-ticarette de ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek” dedi. Kanunla idari para cezalarının da güncellendiğini ifade eden Bakan Ruhsar Pekcan, “Güvensiz ürün satana 50 bin ila 500 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Türk malı imajına zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere de ceza uygulanacak” değerlerlendirmesinde bulundu.