günlük 100 bin doların üstünde 200 kişi işlem yapıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceği kararı piyasalarda tartışıldı. Bu nedenle BDDK bir de açıklama yaparak kararın neden alındığını açıkladı. Açıklamaya göre son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturuyor ve istikrarsızlığı besliyor. Özellikle bir kısım hesap sahibinin gün içinde yüksek tutarlı alım satım işlemleri yaptığı belirtilerek bu durumun ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabildiği vurgulandı. Bu hamleyle döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği haksız bozulmayı önlemeyi amaçladıkları ifade edildi.

KİŞİ BAŞI 300 BİN DOLARLIK İŞLEM

Peki bahsedilen ve döviz piyasalarını bozduğu söylenen tutar ne kadar? Edinilen bilgilere göre piyasada 100 bin dolar ve üstü işlem gerçekleştiren sayısı günlük 200 kişi. Ortalama işlem miktarı ise kişi başı 300 bin dolar. Yani bahse konu olan toplamda 60 milyon dolarlık işlem. Bir başka değişle BDDK'ya göre kurda oynaklığı sağlayan yıllık 73 bin işlem. Yılda Artık bu 200 kişinin işlemleri bir gün sonra gerçekleşecek.

93 BİN DOLAR MİLYONERİ VAR

Bu işlemi yapanların her seferinde farklı kişilerinden oluştuğunu varsayarsak toplamda 1 yılda 73 bin kişinin yüklü miktarda döviz aldığı anlaşılıyor. Tabii ki bu kişilerin büyük bölümünü milyonerler oluşturuyor. BDDK rakamlarına göre Türkiye'de şu anda 173 bin kişi milyoner. Bunların yüzde 54'ünün dolar milyoneri olduğu geri kalanların ise Türk Lirası mevduat tuttuğu tahmin ediliyor. Bu verilere göre 93 bin 420 kişi dolar milyoneri geri kalan 76 bin 580 kişi ise Türk Lirası yatırımı seven milyonerler. 81 milyonluk Türkiye'de döviz mevduatı yapan kişi sayısının 100 binin altında olması ilginç bir rakam olarak karşımıza çıkıyor.

GEREKSİZ VE HAKSIZ BOZULMA

İşte bu verilerden yola çıkan BDDK, piyasa verileri ve gelişmeleri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, kredi sisteminin etkin çalışmasını ve bankacılık sistemi üzerindeki olası olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlamak için, bu yüksek tutarlı döviz alım işlemlerinde dövizin bu kişilerin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verdi. BDDK açıklamasında alınan kararla ilgili olarak özellikle şu noktaların da altı çizildi:

- Sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100.000 ABD doları ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsayacak.

- Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini gerektiriyor.

- Sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlanıyor.

- Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100.000 ABD Doları’ndan(veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermiyor.

- Ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir.

(Habertürk)