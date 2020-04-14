Günlük 1 milyon maske üretimi 15 milyona çıktı

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber ‘Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz’ sloganıyla maske ve dezenfektan üretim seferberliği başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde karşılık bulan 40 çözüm önerisiyle de ihracatçılara destek oldu.

YENİ HEDEF 50 MİLYON



TİM Başkanı İsmail Gülle, “20 gün önce günde 1 milyon maske üretimi hedefiyle başlattığımız seferberlikte bugün itibarıyla günlük 15 milyon maske üretiminin üstüne çıkmayı başardık. Seferberlik çağrımıza destek veren üreticilerimiz ile birlikte üretim kapasitesinin kısa zamanda günlük 50 milyon, aylık 1.5 milyar adet maske üretimi kapasitesine ulaşacağız. Kimsenin bir telaşı olmasın. Bu kapsamda çağrımızı yineleyerek üreticilerimizi seferberliğimize destek olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULDU



İsmail Gülle, şöyle konuştu: “İlk günden itibaren TİM olarak 61 ihracatçı birliği ve 27 sektör konseyimizle süreci çok yakından izleyerek hep temasta olduk. Bu süreçte ihracatçı birliklerimiz, sektörel dernekler ve firmalardan bildirilen tüm sorun ve talepleri ilgili makamlara anlık olarak aktardık. Bu süreçte, genel ve sektörel mahiyette 67 öneri ilgili makamlarımızle paylaşıldı. Yapılan düzenlemelerle bunlardan 40’ı karşılık bulmuş oldu.”