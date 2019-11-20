Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7142
  • 6,3285
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Güne düşüşle başladı! İşte dolarda son durum

Güne düşüşle başladı! İşte dolarda son durum

Güne düşüşle başladı! İşte dolarda son durum

Dolar/TL ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik ve Çin'in faiz indiriminin küresel risk iştahını desteklemesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen girişlerle yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL bu sabah güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki görüşmesi sonrası yatay bir seyir izleyen dolar/TL'de küresel risk iştahı yakından izleniyor.

Bankacılar geçtiğimiz yıllarda TL ve TL cinsi yatırım araçlarında yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları cazip hale getirdiğine dikkat çekiyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.25 itibarıyla 5.7088-5.7126 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.


Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hande Erçel'den takdirlik hareket!
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
Kerem Bürsin'in yeni dizisi belli oldu
<p>Instagram hesabından videolar yayınlayan Ece Erken, ´Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz t

Ece Erken Hacklendi! ´Şu An Hepimiz Tehlike Altındayız!´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp’ta tüm platformları etkileyen güvenlik açığı

'Eller Mağarası' Cueva De Las Manos, Görenleri Hayrete Düşürüyor