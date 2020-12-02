Gram altında beklenti yükseliyor mu? Gram altın almak için doğru zaman mı?

Gram altın fiyatları son dakika itibarı ile vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor. Gram altın şuan 456 liradan işlem görüyor. Milyonlarca vatandaş, aşı haberleriyle düşüşe geçen altın fiyatlarının ardından, "Gram altın almak için doğru zaman mı? Altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarında son durum nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Stratejist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarıyla ilgili, "Gram altın, 400-450 bandında kaldıkça alım fırsatıdır. Ons altın yukarı yönde 2000-2200 doları geçerse orta vadede gram altın da 550 lirayı geçer." açıklamasında bulundu. İşte 2 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Stratejist Cüneyt Paksoy, "400-450 bandında kaldıkça gram altın alım fırsatıdır. Ons altın yukarı yönde 2000-2200 doları geçerse orta vadede gram altın 550 lirayı geçer." dedi

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇECEK?

Normal şartlarda altının 3-4 yılda masada olacağını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy şunları söyledi:

"ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNDE GİTMEYE DEVAM DECEK"

Virüsün yarattığı tahribatın dünyadaki borç miktarını ciddi şekilde arttırdığını söyleyen Paksoy, "İtalya'dan gelen 'borçlarımızı silin' çağrısı bu bağlamda önemli. Demek ki Batı'da büyük bir problem var. ABD de aynı şekilde. Finansal sektörde bir risk var. ABD'nin Çin'le olan ticaret savaşları daha güçlü bir döneme girecek. İklimsel değişimler var. Özetle birçok riski barındıran dünya ekonomisi kendine yön ararken altın fiyatları ara ara düşüş gösterse de yukarı yönde gitmeye devam edecekctir." dedi.

2 ARALIK GÜNCEL ATIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

455,33 TL

455,20 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Satış fiyatı: 748,10 TL

Alış fiyatı: 739,90 TL