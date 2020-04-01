Girişimci beyinler virüs için işbaşında

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Kovid-19 salgını, dünya ekonomisine ciddi zararlar verirken, toplumun yaşam biçimini de yeniden şekillendiriyor. Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara mobil hizmet götüren şirketlere ve evde çalışanlara dönük hizmetlere talep patlaması yaşanırken, Türk girişimciler yerli test kiti, ventilatör ve diğer sağlık gereçlerini üretmek için yarışa girdi. Bu dönemde virüs salgınına karşı yenilikçi çözümler üreten girişimler başarıyı garantileyecek.

150 ÇÖZÜM GELİŞTİRDİLER



Bu gerçekten yola çıkan Türkiye’nin girişimcier koronavirüsle mücadele için geçtiğimiz hafta ‘Çözümün Bir Parçası Ol’ sloganıyla ‘Coronathon’ isimli bir hackathon düzenledi. Proje gruplarının 150 çözüm önerisi geliştirdiği etkinlikte 12 proje finale kaldı. Sağlık hizmetinden, uzman eğitmenleri buluşturacak online spor programlarına, virüs teşhisi konanların temas ettiği kişileri tespit edecek yazılıma kadar birçok fikrin yarıştığı etkinlikte birinciliği kazanan Medibook, salgın süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti almaya devam etmesi gereken grupların görüntülü, uzaktan takip modülleriyle sağlık hizmet almasını sağlıyor.

3 BOYUTLU YAZICIDA ÜRÜN GELİŞTİRİYORLAR



Dünya otomotiv sektörünün devleri Ford, General Motors ve Tesla, solunum cihazı üretmek için çalışmalar yürütüyor. İtalya’da Issinova adlı teknoloji firması 11 bin dolara satılan ventilatör cihazlarında kullanılan vanayı 3 boyutlu yazıcılarda üreterek 1 dolara mal etti. İrlandalı bir girişim ise ventilatör makinesini modelleyip 3 boyutlu yazıcılarla ucuza üretmeyi başardı. Nextstrain isimli girişim ise virüsün genetik mutasyonunu takip ederek yayıldığı bölgeye nereden geldiğini buluyor.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİ SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETTİ



Fransız Renault, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğiyle Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2 bin 500 adet plexiglass- koruyucu kalkan maske üretimi gerçekleştiriyor. Tofaş ise biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretimleri gerçekleştirildi. Tofaş, ayrıca “siperlikli maske”nin seri üretimine başlayacak. Ford Otosan da yüz maskelerini üretmek için harekete geçti.