Gaziantep'te otellere TEKNOFEST zammı

'Ayakları yere basmayan tek festival’ sloganıyla düzenlenen TEKNOFEST haftaya Gaziantep’te yapılıyor. 24-27 Eylül’de düzenlenecek etkinlik nedeniyle şehirdeki otel dolarken fiyatlar da uçtu. Halen 120-569 lira bandında seyreden otel fiyatları gecelik 130-900 bandına çıktı. Bazı oteller fiyatlarına iki katından fazla zam yaptı.

YEREL MARKALAR İNSAFLI



Zam yapan oteller ağırlıklı olarak zincir markalardan oluştu. Bir zincir otel halen 390 lira olan gecelik fiyatını festivalin başlayacağı 24 Eylül’de 833 liraya çıkarırken bir başkası 232 liralık geceleme ücretini yüzde 158 artırarak 599 lira yaptı. Gaziantep’in bilinen yerel otel markaları ise fiyat artışını sınırlı tuttu.

10 BİNİ AŞKIN MİSAFİR

Geçen yıl 1 milyonu aşarak ziyaretçi rekoru kıran TEKNOFEST’in bu yılda büyük ilgi görmesi bekleniyor. Festival kapsamında Gaziantep’te konaklayacak olanların sayısının 10 binleri bulacak. Sadece yarışmacı olarak Gaziantep’te 5 bin genç konaklayacak.

ZEKA GÜCÜ’NÜN PARLAK ÇOCUKLARI FİNALLERDE



Turkcell’in özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü Sınıfları, yüzlerce proje ile TEKNOFEST’te finale kaldı. Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları ürettiği yeni teknolojilerle yarışmada 50 projeyle 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak finallerde yarışacak. Çeşitli alanlarda projeler üreten genç ekipler, bugüne 300’den fazla ödül kazandı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Zeka Gücü Projesi’nin, hem uluslararası camiada hem de yurt içindeki yarışmalarda hak ettiği takdiri görmesi bizleri çok gururlandırıyor. Mühendislerimizi desteklemek için yürütülen TEKNOFEST gibi, ilk yılından itibaren global arenada dahi ses getiren projede Turkcell olarak desteklediğimiz öğrencilerimizin finallerde yarışacağını görmek, teknoloji ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat ediyor” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü Projesi, Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırıyor ve onların erken yaşta kendini keşfetmesine imkan sağlıyor.

ANTARKTİKA BELGESELİ DE FESTİVALDE



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin detaylarının yer aldığı belgeselin, bu yıl TEKNOFEST kapsamında TRT ekranlarında yayınlanacağını söyledi. Belgeselin tanıtım videosunu paylaşan Varank paylaşımında ‘Beyaz Kıta’ için “Sahibi, bayrağı, başkenti, yerli halkı ve resmi saat dilimi yok. Gezegenin karakutusu Antarktika’nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor” değerlendirmesinde bulundu.

İHA YARIŞLARI LİSELİLERE AÇILDI



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmaları, bu yıl ilk kez lise öğrencilerinin katılımınana açıldı.