Fransa'dan VakıfBank'a 200 milyon Euro kredi

Kredi ile Türkiye’de enerji verimliliği yüksek konut sayısının artırılması hedefleniyor. Kredinin imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih “Kredi, sürdürülebilirlik alanında güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesi. Bundan sonraki süreçte, bu işbirliğimizi ileri bir noktaya taşımayı umuyoruz” dedi. İstanbul Fransız Başkonsolosu Oliver Gauvin ise anlaşmanın teknik alanda işbirliğini de içerdiğini söyledi.

