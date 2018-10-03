Fiyat farkı görürseniz, hemen zabıtaya iletin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda vatandaşlardan stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olmalarını istedi. Erdoğan, “Buradan milletime sesleniyorum. Marketlerde, şurada, burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten görülmedik şekilde eğer ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

Stoklarını basmak görevimiz

“Belediye başkanlarına da sesleniyorum, lütfen zabıtalarınızı da bu konuda hassasiyet içinde olmaya teşvik edin ve nerede bu tür fiyatlarda ciddi manalarda oynamalar varsa, hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve onlara da gereğini yapmak bizim de devlet olarak, milletimizin buradaki haklarını koruma bakımından görevimizdir.”

Stokçulara dikkat!

Başkan Erdoğan, iş dünyasına ve üreticilere de çağrıda bulunarak, “Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Stokçular tarafımızdan belirlenirse, kimse kusura bakmasın, biz de adımımızı atar, gereğini yaparız” dedi.

Bütçe Meclis’e gidiyor

Gündemlerinde binlerce kanuni düzenlemeyi gerektiren konunun bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi de inşallah iki hafta sonra Meclis’e gönderiyoruz. Görüşmelerin ardından Meclisimizin takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ilk bütçesini 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya başlayacağız.”

Dalgalanmaları geride bırakıyoruz

Yeni bütçeyle ekonomiyi faiz, kur ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtararak süratle yeniden hedeflere uygun bir büyüme performansına kavuşturmaya kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, tamamen Türkiye’yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, üreticilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız” dedi.

Saldırılara cevap işlere 4 elle sarılmak

Bu faiz, kur, enflasyon saldırısına en iyi cevabın, ekonominin çarkları döndürülmeye devam edilerek, işlere dört elle sarılarak, yeni imkanlar oluşturularak verilebileceğine işaret eden Erdoğan, ihracatta da büyük bir rekor kırıldığını hatırlattı. Erdoğan, yetkiyi doğrudan milletten alan yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacakları kararlılıkla milletin gösterdiği sabır sayesinde sıkıntıların üstesinden gelineceğini bildirdi.

Erdoğan’ın çağrısıyla denetimler sıklaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması’ çağrısı üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri marketler, haller, toptancılar ve AVM’lerde denetim gerçekleştirerek, rapor tuttu. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Fiyat farklı çıkarsa Tüketici Kanunu gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için Valiliğe gönderiliyor” dedi.