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Fed'den koronavirüs hamlesi! Milyarlarca dolar likidite sunacak

Fed'den koronavirüs hamlesi! Milyarlarca dolar likidite sunacak

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağan dışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

AA'nın aktardığı haberde, New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı.

Yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite sunacak banka, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin yaşandığı piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunmuş olacak.

Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek.

Söz konusu repo işlemleri 13 Nisan'a kadar devam edecek.


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