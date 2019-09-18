FED faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), faizi 25 baz puan indirdi. Fed politika faizini %1.75-%2.00 aralığına çekti.
Amerika Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 1.75-2.00 aralığına indi.
Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.
Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.
Karar öncesi 5,66'dan işlem gören Dolar/TL paritesi 5,67'den işlem görüyor.