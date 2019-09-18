Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6818
  • 6,2753
  • 274.585
  • 101930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), faizi 25 baz puan indirdi. Fed politika faizini %1.75-%2.00 aralığına çekti.

Amerika Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 1.75-2.00 aralığına indi. 

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

Karar öncesi 5,66'dan işlem gören Dolar/TL paritesi 5,67'den işlem görüyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canan Karatay ve Nebahat Çehre capslere cevap verdi
Yasak aşk iddialarına Seren Serengil'den ilk yorum
Aşk iddialarına açıklık getirdi
Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
Begüm Kütük: 'Evet' dediğimiz günün 9. yılı...
<p>Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerindeki rutin devriyeye çıkan süpersonik bombardıman uç

F-18´ler ve F-16´lar, Tu-160´ı Çembere Aldı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 bin 500 dolar maaşlı işe başvuran adaylar soluğu mahkemede aldı

Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları