Faizi sabit tutan Merkez'den yeni adım

TCMB, ağustos ayındaki tarihi Para Politikası Kurulu toplantısında; politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25 seviyesinde bırakırken, mevcut sıkılaştırma politikasına devam edileceğini mesajını verdi. Değerlendirmede şöyle denildi:

ZORUNLU KARŞILIK ARTTI



“Normalleşme adımlarıyla mayısta başlayan toparlanma güç kazanmaktadır. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.” TCMB ayrıca, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının da artırıldığını açıkladı. Piyasadan 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

TÜM ARAÇLARI KULLANACAK



PPK’ya ilişkin yapılan açıklamada ayrıca şöyle denildi: “Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”