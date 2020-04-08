F-35'lere elektronik savaş desteği

ABD Deniz Kuvvetleri, F-35 savaş uçağı için çok işlevli elektronik savaş (EW) sistemlerine ihtiyaç duyulması üzerine havacılık ve savunma sanayisinde etkinlik gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems Electronic Systems segmenti ile anlaşma sağladı.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, Patuxent River Donanma Hava İstasyonu'ndaki Donanma Hava Sistemleri Komutanlığı yetkilileri, geçtiğimiz hafta F-35'lerde kullanılmak üzere BAE Systems'a 1.464 radyo frekansı (RF) karşı önlem sistemi sağlamak ve çok işlevli test istasyonlarını korumak ve onarmak için 77,5 milyon dolarlık bir sipariş verdiğini açıkladı.

Sistemin özellikleri

BAE Systems, F-35'e 360 derece durumsal farkındalık ve uçtan uca yetenekler sağlamak için AN / ASQ-239 EW aviyoniklerini tasarlayıp ve üretecek. AN / ASQ-239, F-35'in radar güdümlü uçaksavar füze bataryaları ve hava arama radarları gibi tehditleri tanımlamasını, izlemesini, analiz etmesini ve bunlara yanıt vermesini sağlamak için saldırı ve savunma seçenekleri sunuyor.

Algılama aralıklarından en iyi şekilde yararlanan sistem, F-35 pilot kaçırma, kavrama, karşı önlem ve sıkışma seçenekleri sunuyor. AN / ASQ-239, F-35'in iyi korunan hedeflere ulaşmasına ve düşman radarlarını bastırmasına yardımcı olmak için geniş bant koruması sağlıyor.

Bu sistem sinyal yoğun ortamlarda çalışabilir ve F-35'e radyo frekansı ve kızılötesi karşı önlemler ve hızlı tepki özellikleri sağlayabilir. AN / ASQ-239, tasarımcıların yeni yetenekler eklemesini sağlayan bir elektronik mimarisine sahiptir.

AN / ASQ-239, entegre radar uyarısı, hedefleme desteği ve karşı önlemlere sahiptir. Sistem, azaltılmış uzun vadeli yaşam döngüsü maliyeti, artan durumsal farkındalık, uçak mürettebatını korumak için hızlı müdahale kabiliyetleri, tehdit uyarısı ve iyi korunan hedeflere ulaşma yeteneği gibi özellikler sunar.