Evde kaldık ama evden de vazgeçemedik

Mart ayında gelen bu artış, düşük faizin etkisiyle satışların hâlâ canlı olduğunu ortaya koydu. Yaşanan artışta ipotekli satışların etkisi büyük oldu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.4 artarak, 43 bin 329 oldu. Yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 3 azalarak 3 bin 36 oldu.

‘YAZIN PATLAMA OLUR’



Krize rağmen martta satışların 100 bin barajını aştığını belirten sektör temsilcileri vatandaşın beklemeye geçtiğini söylediler. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım “Salgın sürecinde bastırılan konut talebi yazın patlar” derken Özyurtlar Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise “Virüs sonrası sektörü verimli günler bekliyor” diye konuştu.