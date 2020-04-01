'Evde eksik kalmasın' diye bir süre için 'marketçi' oldu

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Korona günlerinde perakende firmaları fiziki mağazalarından sonra bir bir online mağazalarını da kapatırken Kiğılı markasının sahibi duayen perakendeci Abdullah Kiğılı’dan ters atak geldi. Kiğılı bu süreçte online mağazası kigili.com.tr’de hazırgiyim ürünlerinin yanı sıra gıda ve deterjan gibi market ürünleri de satışa sunmaya başladı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE VAR



Online mağazasına ‘market’ bölümünü de ekleyen Kiğılı, bu reyonda, pirinç, yağ, tuz, makarna gibi gıda ürünleri, deterjan bebek bezi, jilet gibi temizlik ürünlerinin yanı sıra havlu, nevresim takımı gibi ev ürünleri de satıyor.

SOSYAL SORUMLULUK



Sitedeki market reyonunda bir kâr beklentisi gütmediklerini, bu hizmeti tamamen ‘sosyal sorumluk’ olarak yaptıklarını söyleyen Kiğılı, “Bu süreçte insanlar marketlere akın etti. Reyonlarda aradıkları ürünleri bulamayınca panik yaşadı. Biz bu paniğin önüne geçmek için geçici olarak böyle bir hizmet vermeyi uygun bulduk. Zaten trafiği yüksek bir online mağazamız var. İstedikleri ürünü insanların evlerine kadar ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Kiğılı, ‘Evde bir eksiğiniz kalmasın diye market ürünleri Kiğılı’da’ sloganıyla satış yapıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YOK



Kiğılı bünyesinde 1800 çalışan bulunduğunu ve gündemlerinde herhangi bir işten çıkarma olmadığını ifade eden Abdullah Kiğılı, “Tabii bu bizim için zor bir süreç olacak” diye konuştu. Kiğılı, korona salgını öncesinde faizlerdeki ve enflasyondaki düşüş, alışveriş merkezlerinde kiraların TL’ye dönmesi gibi gelişmelerle perakende sektöründe pozitif gelişmeler yaşandığını belirtmiş, “Sektörün önü açıldı. Moral motivasyon kazandık” açıklaması yapmıştı.