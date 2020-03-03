Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir?

Evde bakım maaşı, ocak ayında asgari ücrete yapılan zammın ardından arttırıldı. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylerin ailelilerin yanından ayrılmaması için devlet 1.derece yakın aileye her ay belli miktarlarda para veriyor. Evde bakım maaşı alabilmek için gelir ya da bakıma muhtaçlık kriterlerinin uygun olması şartı aranıyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 3 MART

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 3 Mart 2020 tarihi itibarıyla henüz hiçbir ilde evde bakım paraları yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.