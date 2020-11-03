3 Kasım 2020 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Evde bakım maaşı hangi iller listesi...

3 Kasım 2020 evde bakım maaşının hesaplara atıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay ödemeleri düzenli bir şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla sorumlu olan kimselere evde bakım parası ödemesi yapılıyor. Peki, 3 Kasım 2020 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

3 KASIM 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Kasım ayına ait ödemelerin yatıp yatamadığı henüz belli değil. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.