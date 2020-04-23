Erzurum'a 150 milyon TL yatırımla maske fabrikası kuruluyor

Mayısta faaliyete geçecek fabrikada N95 tipi medikal maskelerden ayda 18 milyon 720 bin adet, 3 katmanlı cerrahi maskelerden ise ayda 300 milyon adet üretim hedefleniyor. AYTİM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, tamamen ‘milli ve yerli’ bilinciyle üretecekleri maskeleri kısa zamanda Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine sunacaklarını söyledi. Aydın fabrikanın 450 kişiye iş sağlayacağını söyledi.