EPDK Başkanı Yılmaz: İGDAŞ cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bize vatandaşlardan yoğun bir şekilde şikayet geldi. Faturaları inceleyince bir takım bulgular elde ettik. 25 ile 35 gün arasında okunması gereken faturaların 55 günde okunduğunu gördük. Burada vatandaşların bir mağduriyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili soruşturma başlattık, kayıtsız kalamazdık.

İGDAŞ yıllardır bu sektörün öncülerinden olan bir kurum. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Faturalar eğer şartlar nedeniyle belirlenen sürede okunmuyorsa geçen yılın aynı dönemine ait fatura gönderilmeliydi.

Fazla alınan tutarların vatandaşlara iade edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu konuya müdahil olacağız ve İGDAŞ cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Şu anda başka illerden gelen bir şikayet söz konusu değil. Eğer böyle bir şikayet söz konusu olursa gerekli müdahaleler yapılacak. Vatandaşlarımız bize tüm şikayetlerini iletebilirler.