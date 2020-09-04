Enflasyon beklentinin altında

Yıllık enflasyon ise TÜFE’de 11.77 artış kaydetti. Piyasalarda enflasyonun aylık bazda yüzde 1 civarı artması bekleniyordu. Aylık en yüksek azalış yüzde 2.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında ise ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25.17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19.63 ile erik oldu.