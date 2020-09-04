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  3. Enflasyon beklentinin altında
04 Eylül 2020 Cuma 02:32 | Son Güncelleme:

Enflasyon beklentinin altında

Enflasyon beklentinin altında

Ağustos ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0.86 arttı.

Yıllık enflasyon ise TÜFE’de 11.77 artış kaydetti. Piyasalarda enflasyonun aylık bazda yüzde 1 civarı artması bekleniyordu. Aylık en yüksek azalış yüzde 2.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında ise ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25.17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19.63 ile erik oldu.

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