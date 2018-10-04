En kötüsü geride kaldı, topyekûn mücadele başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, “En kötüyü geride bıraktık, eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu aydı” dedi. Albayrak, NTV’de soruları yanıtladı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak, açıklanan oranın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. İhracat ve ithalat dengesindeki olumlu gelişmelere ve dengelenmeye işaret eden Albayrak, spekülatif atakların püskürtülmesiyle kurda istikrar sürecinin başladığını bildirdi.

EKİMLE BİRLİKTE KIRILACAK

Albayrak, bu ay itibarıyla yapısal reformlar, tarımsal izleme komitesi, Hal Yasası gibi alanların yanı sıra Meclis’te atılacak adımlarla bu sürecin daha güçlü seyredeceğine dikkati çekerek, “Ekimle başlayan kasım ve aralıkla devam eden sürecin yıl sonuna kadar hedeflere yakın düzeyde gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu trendin ekimle birlikte kırılacağını görüyoruz ve bununla birlikte tüm adımları atacağız” dedi. Albayrak, fiyatlamalardaki spekülasyonlara ilişkin ‘Alo 175’ hattına gelen şikayetlerin Ticaret Bakanlığı’nca takip edildiğini anımsatarak, “Son iki ayda Alo 175’e 22 binden fazla şikayet geldi. Sahada çok etkin mücadele ettik” dedi.

HAFTAYA AÇIKLANACAK

Albayrak, enflasyonla topyekun mücadeleye yönelik şunları kaydetti: “Paydaşların tamamıyla görüşmeye başladık. Önümüzde hafta fiyatlama, indirim, sorumluluk alma, tüm paydaşlarla hep birlikte elini taşın altına koyma noktasında bir süreci başlatacağız. Önümüzdeki hafta bunun topyekûn mücadele gerektirdiğini hep birlikte seslendireceğiz.” TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 6.30 artış gösterdi.

Cehaletten değilse ihanettendir!

Bakan Albayrak, ‘Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’ için daha önce olduğu gibi bugün de birçok yerli ve yabancı firmayla çalışıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Biz sadece bu firmadan (McKinsey) değil, birçok firmadan dönüşüm ofisiyle alakalı raporlar aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye’ye özgün, kendi modelimizi uygulama noktasında bütün bu akılları birleştirip, kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk. Bu ofisin başında sonunda, A’dan Z’ye biz varız, Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir.”

Stokçuluğun etkisi ortaya çıktı

Bakan Albayrak, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, “Demek ki bu fiyatlamalarla çok daha yoğun şekilde mücadele edeceğiz. Bu hafta sektörel ve grup bazlı görüşmeleri başlatacağız ve bununla ilgili çerçeveyi önümüzdeki hafta anons edeceğiz. Bu, meseleye ne kadar ciddi yaklaşılması gerektiği açısından önem arz ediyor” dedi.