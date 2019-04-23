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Emekliye 315 TL zam

Emekliye 315 TL zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı için ilk tahmin, yüzde 5.86. Bu orana göre maaşlar, 65 ila 315 lira artacak.

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Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını temmuzda alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak.

EN ÇOK 5 BİN 706 TL

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı nisan ayı beklenti anketindeki tahminine göre; ocak-haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 5.86 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 65,95 lira ile 315,89 lira arasında artış yaşanacak.

3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

En düşük aylık 1.125 lira 48 kuruştan 1.191 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 390 lira 70 kuruştan 5 bin 706 lira 59 kuruşa çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri belirlenecek kesin zam oranlarını 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.

Not: Emekliler, ilk 6 ayın sonunda TÜFE artış oranı toplamında zam alacak.

(Güneş)

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