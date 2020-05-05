Emekli Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam beklentisi içerisindeler. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

GÖZLER TEMMUZ ZAMMINDA

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.