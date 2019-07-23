Emekli maaş farkı 2019 ne kadar? Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 3 Temmuz 2019 tarihinde açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Emekliler ve memurlar dört gözle maaş farklarının yatacağı tarihi bekliyordu. Bakan Selçuk'un açıkmasına göre emeklilerin maaş farkının ödeme zamanı belli oldu. Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Bakan Selçuk'un açıkmasına göre aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 tarihinde farkları ödenecek.

2019 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE KADAR?

Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları oluyor. 3 Temmuz 2019’da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 orarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Belirlenen bu rakamlara göre SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilere ise enflasyon oranlarına ek olarak, altı aylık enflasyon oranı yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumda memur ve emeklilerine toplamda yüzde 6.01 oranında zam yapılmış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos’ta ödenmesi planlanıyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.