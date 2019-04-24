Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Yılda iki kere verilen emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu da belirlendi. Yılda iki kere verilecek ikramiyeyi emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alan kişiler ve gazi şehit yakınları da almaktadır. Bu kişilere ek olarak da aynı kapsamda birçok kişi bulunmaktadır. Emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve kimlerin alabileceğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'erTL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce Kurumumuzca belirlenecek tarihlerde ödenir.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

EMEKLİLERE OCAK'TA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak'ta artarken, yılın devamında da kazanımlar sürecek. Yılın kalanında iki zam ve iki de bayram ikramiyesi emeklileri bekliyor.

Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde bu ay artış olacak. Ek ödeme dâhil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

Ek ödeme dâhil maaşı bin liranın altında olanlara, bu aydan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak.

Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Temmuz'da da tüm emeklilere zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Mayıs ve Ağustos ise emekliler için ikramiye ayı olacak.