Elektriğin üçte ikisi yerli kaynaklardan

Türkiye’de bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66.22 oldu. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam yüzde 50.76 olarak hesaplanmıştı. Böylece, Türkiye’nin elektrik ithalatı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20’ye yakın azalmış oldu.

İHRACAT YÜZDE 18 ARTTI

Elektrik ihracatında ise bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde 1 milyar 614 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 16’da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17.78, yerli kömürün payı yüzde 16.94 oldu.

HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Aynı dönemde hidroelektrik santrallerinin payı ortalama yüzde 35.77 olarak en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,25 olurken, söz konusu dönemde üretilen enerjinin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı.

Kurulu güç 90 bin megavat

Yılın ilk 6 ayında 141 milyar 636 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 141 milyar 844 milyon 345 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı. Öte yandan, Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü, geçen yıl haziran sonu itibarıyla 87 bin 138 megavatken, bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 420 megavata ulaştı.