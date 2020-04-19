Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında üç yeni destek daha

REHBERLERE 10 BİN LİRA KREDİ YOLDA



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, sezon açılana kadar profesyonel turist rehberlerine destek sağlamak üzere kredi uygulaması başlatacaklarını söyledi. “Profesyonel turist rehberlerine ilişkin bir kredi hazırlığını Maliye ve Hazine Bakanlığımız ile tamamladık” diyen Bakan Ersoy, “Bakanlık internet sitesi üzerinden, çevrimiçi olarak başvuru yapabiliyorlar. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık. Yaklaşık 8 bin aktif rehber var. Bu rehberlerin tamamı yararlanabilecek” dedi.

MÜZEKART MÜJDESİ



Ersoy, virüs salgını nedeniyle kapalı olan müze ve ören yerlerine ilişkin diğer bir müjdeyi ise MüzeKart sahiplerine verdi. Müzelerin kapalı olması nedeniyle kullanılamayan MüzeKartların süresinin de uzatılacağını belirten Bakan Ersoy, “Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz. Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz” dedi.

İHRACATÇIYA EXİMBANK’TAN YENİ İMKAN



Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ihracatçılara etkilerinin azaltılması amacıyla Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla ‘Türk Lirası Reeskont Kredi Programı’ hazırladıklarını duyurdu. Güney “Program kapsamında, KOBİ’ler için 25 milyon liraya, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon liraya kadar, yüzde 9,75 maliyetle, 1 yıl vadeli kredi kullandıracağız” dedi.

DESTEKLER SÜRECEK



Günay “İhracatçılara kullandırılacak kredi kapsamında, personel ücretleri, tedarikçilere ve ticari borçlara ilişkin ödemeler, kira, mal ve hizmet alımları için yapılacak ödemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ödemeler finanse edilecek. Kredi talep edecek firmaların, 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam ettikleri kişi sayısını muhafaza etmeleri veya artırmaları gerekiyor” dedi. Ayrıca TCMB tarafından Türk Eximbank’a Türk lirası cinsinden reeskont kredilerinde kullanılmak üzere 20 milyar lira ek kaynak ayrıldığını ifade eden Güney, bu kapsamda kredi kullandırımlarına da başladıklarını söyledi.

MASKE ÜRETENE TEŞVİK



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, koronavirüs sürecinde üretim yapacak sektörlere destek sağlayacaklarını belirterek, “Bu dönemde ihtiyaç duyulan maske, koruyucu gözlük, elbise, dezenfektan ve temizlik ürünlerin yerli üretimine 6 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz” dedi. KOBİ’lerin salgın sürecinde uzun vadeli finansman bulmalarının önemli olduğuna dikkati çeken Uzkurt, KOBİ’lerin iş birliği yaparak bu süreci idare etmelerinin önemli olduğunu belirtti. Cevahir Uzkurt KOBİ’lerin yüzde 91’inin işçi çıkarmadığını da sözlerine ekledi.

Şekerleme imalatçısı Arif Meriç aldığı krediyi işçilerle paylaştığıın söylüyor.

KREDİLER ÇALIŞANA İLAÇ ESNAFA CAN SUYU OLDU



Esnaf ve sanayicilere dağıtılan krediler amacına ulaşmaya başladı. Birçok esnaf işçi çıkarmaktan vazgeçti. Edirne’de şekerlemeci imalathanesi sahibi Arif Meriç “Kredimizi kısa sürede aldık ve işçilerimizle paylaştık. İyi günde herkes dosttur ama kötü günlerde kara gün dostu önemlidir. Binlerce teşekkür ediyorum Halkbank’a” diye konuştu. Eskişehir’de yaşayan araç tamirhanesi sahibi kadın girişimci Yasemin Döner ise aldığı kredinin hem kendilerine hem de işçilerine önemli destek olacağını söyledi. Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç kredisi alan Murat Piri “Krediye ihtiyacım vardı, kriz geçene kadar bir nebze ilaç oldu” derken Süleyman Akgümüş “Bu kredi, para ihtiyacı olanların yarasına en azından bir merhem olur” diye konuştu.