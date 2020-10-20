Ekonomi, pandemiye karşı antikor üretmeyi başardı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2019 ve 2020’nin ilk 3 çeyreklerini karşılaştırdığı ‘Pandemetre-2’ araştırmasına göre ekonomi ilk 9 ayda geçen yıla göre daha iyi performans gösterdi. İTO’nun Pandemetre-2 araştırmasında, 2019 yılı ile 2020’nin ilk 3 çeyreğine ait yeni kurulan firma sayıları, kredi kartı harcamaları, kredi faizleri, kapasite kullanım oranı gibi 13 veri karşılaştırıldı. İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan araştırmaya göre, İstanbul’da 2019’un ilk 9 ayında 221 milyar lira olan vergi ödemeleri, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 20’den fazla artışla 267 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

41 BİN YENİ ŞİRKET



İTO’da yeni kurulan firma sayısı ise 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 15,31 artışla 35 bin 431’den 40 bin 856’ya yükseldi. TL üzerinden açılan ticari kredi faizleri de 27 Eylül 2019’daki yüzde 15,64’lük ortalamasından 25 Eylül 2020’de yüzde 14,89 seviyesine geriledi. Reel kesim güven endeksi, 2019 yılı eylül ayında 98,8 puan olurken, Eylül 2020’de 105,3 puan olarak kayıtlara geçti.

KREDİLERDE ARTIŞ



İstanbul’da konut satışları ise 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 36,12’lik artışla 201 bini geçti. Yılın ilk 9 ayında otomobil satışları, 2019’un aynı dönemine göre 281 binden 494 bin adede çıktı. Banka kartı ve kredi kartı harcamaları başlığına göre ise yerli ve yabancı kartlarla Ocak-Eylül 2019 döneminde 694 milyar liralık harcama yapılırken, bu rakam 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 9.4 artışla 759 milyar lira oldu. Tüketici kredileri hacmi, bu yıl 25 Eylül haftasında yüzde 57.17 artarak 662 milyar liraya yükseldi. Araştırmada sanayi üretimindeki artış ve karşılıksız çekteki gerilemede dikkat çekti. Araştırmaya göre İstanbul’da kapasite kullanımı, turist sayısı ve ilin ihracatında ise gerileme gözlendi.

PANDEMİYLE YAŞAMAYI ÖĞRENDİK



Türkiye’nin pandemiyle yaşamayı öğrendiğini ifade eden Avdagiç “Türkiye, pandemi korkusuna teslim olmadan ama gerekli korunma ve mücadele tedbirlerini de alarak üretimi sürdürmeyi, çarkları döndürmeyi başard” dedi.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ TOPARLANMA UMUT VERİCİ



Pandemetre-2 araştırmasına ilişkin açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekonomi, alınan tedbirlerle desteklenince ilk 3 çeyrek gibi kısa bir dönemde, bir önceki yılın aynı döneminin üzerine çıkmayı başardı. Özellikle hizmet sektörlerinde toparlanma umut verici” dedi.