Ekim ayında Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldıkları tedbirler, yaptıkları modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi ile sınır kapılarında beklemelerin önüne geçtiklerini ifade etti.

Son haftalarda ihracattaki belirgin yükselişin Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında tır işlemlerine de yansıdığına dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74, İpsala'da 8 bin 700 olmak üzere, toplam tır giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı." bilgisini verdi.