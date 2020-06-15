EFT hesaba ne zaman geçer? EFT işlem ücreti ne kadar, saatleri kaç?

EFT saatleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Farklı bankalar arasında Türk Lirası üzerinden para aktarım yöntemi olarak biliniyor. EFT işlemi mesai saatleri içinde yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenen EFT işlem ücreti ne kadar, saatleri kaç? sorusunun cevabı araştırılıyor. İnternet şubesi ya da mobil üzerinden gerçekleştirilen Elektronik Fon Transferi (EFT) hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EFT HESABA NE ZAMAN GEÇER?

İlk olarak 1992 yılında hayatımıza giren EFF Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( T.C.M.B.) tarafından düzenlenmektedir. Farklı bankaları üzerinden TL cinsinden yapılan işlemler EFT olarak kabul edilir. Mesai saatleri (08.30 – 17.30) içinde yapılan EFT resmi tatiller ve hafta sonunda işlem görmemektedir.

Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde yapılan EFT’ler bekleme kuyruğuna alınır ve ilk iş günü mesai saatinin başlamasıyla alıcı hesaba gönderilir. EFT’nin hesaba geçmesinde gönderen, alıcı, gönderenin bankası ve alıcının bankası bilgileri doğru girildiği takdirde yapılan elektronik fon transferi, gönderilen banka tarafından işleme alınır ve onay beklenir.

EFT İŞLEM ÜCRETİ NE KADAR?

BDDK ve Merkez Bankası tarafından EFT ücretleri belirlendi. EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin TL ve altında olması durumunda mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL ve üzerini geçmeyecek.

EFT NEDİR?

EFT, büyük kolaylıklar sağlamasından dolayı en çok tercih edilen para transfer yöntemidir ve birçok anlamda kolaylıklar vaat etmektedir. T.C.M.B. tarafından düzenlenen bu işlemde TL cinsi paraların bankalar arasında transferi sağlanmaktadır.