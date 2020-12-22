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22 Aralık 2020 Salı 02:31 | Son Güncelleme:

Dünya piyasalarını mutasyon korkusu sardı

Dünya piyasalarını mutasyon korkusu sardı

İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonun görülmesi piyasaları sarstı.

Londra’da karantina seviyesinin dörde çıkarılması ve uçuşların durdurulması ekonomilerde yeniden kapanma ihtimalini artırınca borsalar sarsıldı. Tüm Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 3’ü aşarken Borsa İstanbul ise yüzde 1.7 düştü. Borsada havacılık hisselerindeki düşüşler yüzde 6’yı geçti.

PETROL % 3.5 DÜŞTÜ

Güne yüzde 1.4 yükselerek başlayan dolar gün içinde 7.71 lirayı gördü. Dolar günü ise 7.67 liradan kapattı. Altın ise gün içinde hızlı yükseldi, hızlı düştü. Altının gramı yüzde 2 artışla önce 470 lirayı aştı, sonra 464 liraya çekildi. Petrol ise yüzde 3.5 düştü.

DOLARA 3 AY SONRASI İÇİN 7.5 LİRA FİYAT BİÇTİ

Goldman Sachs TL’de değer kazancı beklediğini belirterek 3, 6, 12 aylık dolar tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, 3 aylık kur tahminini 7.75’ten 7.50’ye, 6 aylık tahminini 8’den 7.75’e, 12 aylık tahminini 9’dan 8’e çekti. Goldman analistleri Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme hedeflerine vurgu yapması ve rezervleri artırma taahhüdüne karşı yüksek enflasyon ve siyasi riskler de göz önüne alındığında kurun istikrarlı seyredeceğini öngördü. Raporda Merkez Bankası’nın taahhütlerinin gerçekleşmemesi halinde yatırımcıların TL’de temkinli duruşa geçebileceğini ifade etti. Bu arada Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın 24 Aralık toplantısında 200 baz puan faiz artışı beklediğini duyurdu.

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