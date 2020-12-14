Dubai-İstanbul uçuş seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Dubai'den İstanbul'a uçuşların, 9 ay aranın ardından yeniden başlayacağı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.

Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.