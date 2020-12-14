  • $7,8692
  • 9,5582
  • 467.439
  • 1370.7
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Dubai-İstanbul uçuş seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
14 Aralık 2020 Pazartesi 00:40 | Son Güncelleme:

Dubai-İstanbul uçuş seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Dubai-İstanbul uçuş seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Dubai'den İstanbul'a uçuşların, 9 ay aranın ardından yeniden başlayacağı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.

Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.

<p>İstanbul Şişli'de Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B

Sosyal medyadan yardım çığlıkları attı: Sesimi duyurmak istiyorum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.