14 Aralık 2020 Pazartesi 00:40 | Son Güncelleme:
Dubai-İstanbul uçuş seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
AA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Dubai'den İstanbul'a uçuşların, 9 ay aranın ardından yeniden başlayacağı bildirildi.
AA'da yer alan habere göre, merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.
Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.