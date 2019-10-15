Dolar, borsa, altın... Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.276,22 puan artışla 95.257,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 artarak 95.592,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 94.789,87 puanı, en yüksek 95.872,85 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,06, teknoloji endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.500,67 puan ve yüzde 1,29 artarak 118.149,02 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 347'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.482,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.482,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 282 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8840 lira, satışta 5,9076 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9061 lira, satışta 5,9298 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,31'den, bileşik getirisi de yüzde 15,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2756, dolar/yen paritesi de 108,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,43 dolardan işlem görüyor.