Dolandırıcının hedefi 65 yas üstü vatandaş

Ticaret Bakanlığı tüketici profi lini tespit etmek için bir araştırma yaptı. 26 ilde 18 yaş üstü 2 bin 242 tüketicinin katılımıyla yapılan araştırma Hacettepe Üniversitesi ve bir araştırma şirketi işbirliğiyle “Tüketici Profi li ve Bilinç Düzeyi

Araştırma Raporu”na girdi. işte o araştırmanın sonuçları:

Boş zaman değerlendirme aktivitesi olarak gün içinde 2 ila 4 saat arası televizyon izleyenler çoğunluğu oluşturdu. Tüketicilerin en çok izlediği program türleri arasında yüzde 67,6 oranla fi lm ve diziler başı çekti. Boş vakti doldurmada ikinci sırada ise yüzde 48,6 ile “internete girme” geliyor.

İLKOKUL MEZUNU ERKEK

Tüketicilerin yalnız yüzde 33,6’sının internet veya telefon bankacılığını kullanıyor; çünkü kişisel bilgilerinin çalınmasından korkuyor. Telefonla, internet veya sosyal medya üzerinden dolandırılıp dolandırılmadıkları da sorulan katılımcıların yüzde 5’inin dolandırıldığı, yüzde 15’inin ise böyle bir teşebbüsle karşılaşmasına rağmen dolandırılmadığı anlaşılıyor. Dolandırılan tüketicilerin çoğunluğunu 65 yaş üstü, ilkokul mezunu erkeklerin oluşturduğu ifade ediliyor

25-34 YAŞ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

TÜKETİCİLERİN yüzde 95’inin internet bağlantısına sahip olduğu tespit edilen araştırmaya katılanların yüzde 65,7’si sosyal ağlarda gezinme amacıyla internet kullanıyor. Online satın alma davranışlarının da incelendiği çalışmada, katılımcıların yüzde 35’inin internet veya sosyal medya kanallarından alışveriş yaptığı, bunların çoğunluğunu 25-34 yaş aralığındaki üniversite ve üzeri eğitim düzeyindeki tüketicilerin oluşturduğu belirtiliyor. Araştırmaya katılan tüketicilere internet üzerinden en çok satın aldıkları ürün grupları sorulduğunda ilk sırada giyim ürünlerinin, ikinci sırada ise uçak, otobüs bileti gibi ulaşım hizmetlerinin satın alındığı dikkat çekiyor. İnternetten ürün satın alırken ürüne ve satıcıya ilişkin yorumları dikkate alanlar, katılımcıların yüzde 86,1’ini oluşturuyor.

EN ÇOK KIYAFET ALINIYOR

Katılımcıların yüzde 65’inin internet veya sosyal medya üzerinden alışveriş yapmadığı tespit edildi. Nedeni ise “kişisel ve finansal bilgilerle ilgili güvenlik açığı düşüncesi.”

BiNLERCE KiŞi MAĞDUR

Yaşlısından gencine, profesöründen ilkokul mezununa kadar binlerce kişi terör örgütlerini bahane ederek telefonda insanların kanını emiyor. Şimdiye kadar kimi tüm birikimini kaybetti, kimi ise kredi çekip borçlandı.