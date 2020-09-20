D-8 ülkeleri imzayı attı: Turizm gelirini ve turist sayısını artıracak iş birliği

Fikir babası Merhum Necemettin Erbakan olan Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) arasında, turizm alanında D-8 ülkeleri arasındaki iş birliğini artırmak, turizmden daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak ve bu ülkelerin küresel anlamda tanıtılması sağlamak amacıyla anlaşma imzalandı.

AA'da yer alan habere göre, Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, genç ve dinamik nüfusa sahip D-8 ülkelerinin birçok alanda iş birliğine gittiğini belirten Bağcı, üyelerin turizm sektöründe de iş birliğini artırma hedefi bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda D-8 Genel Sekreterliği ile Enstitüleri arasında bir anlaşma imzaladıklarını belirten Bağcu şunları söyledi:

"Bu kapsamda D-8 Genel Sekreterliği ile Enstitümüz arasında bir anlaşma imzaladık. Birinci hedefimiz, D-8 üyeleri arasındaki turizm faaliyetlerini ve turist sayısını artırmak, bu ülkelerin turizm açısından toplu bir şekilde küresel anlamda tanıtımını yapmak. Ayrıca, üye ülkelerin turizmden elde ettiği gelirlerin artmasını sağlayacağız."

"TRAVEL EUROPE UYGULAMASINA BENZER BİR İŞLEYİŞİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

AB ülkeleri arasındaki "Travel Europe" uygulamasına benzer bir işleyişi hayata geçireceklerini aktaran Bağcı, 6 ay içerisinde tüm detayların hazırlanarak yol haritası oluşturulacağını söyledi.

TURİST SAYILARI BÜYÜK ORANDA ARTACAK

Türkiye, Mısır, Endonezya ve Malezya'nın turizm açısından iyi konumda olduğunu ve önemli sayıda turist çekilebileceğini belirten Bağcı şu değerlendirmelerde bulnudu:

"Bu ülkelerin yine de anlatılmaya ihtiyacı var ancak diğer D-8 üyeleri olan Nijerya, Bangladeş, İran ve Pakistan'ın daha çok tanıtıma ihtiyacı var. Bu ülkeler ciddi potansiyelleri bulunmasına rağmen turizmde henüz yolun başındalar. Türkiye'nin turizmde sahip olduğu tecrübe sayesinde başta turizmde geri kalanlar olmak üzere tüm D-8 üyelerinin küresel tanıtımını yapacağız."