Çin'de her yerde Türk mermeri kullanılıyor

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişe sahip ve Türkiye’nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü gerçekleştiren Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesi’nden yapılan dış satımda Çin öne çıkıyor.

HER AY GELİYORUM

Yaklaşık 500 mermer işletmesinin bulunduğu ilçede üretilen dünyaca ünlü ‘Afyon mermeri’, başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor. Çinli işadamı Wang Bin de, Türkiye’ye her ay mermer almak için geldiğini söyledi. Wang, “Son yıllarda Çin’de ‘Afyon mermeri’ popüler olmaya başladı. Birçok Çinli işadamı gelip, mermer alıyor. Mermer, gemilerle 45 günde Çin’e gidiyor. Çin’de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz. Binaların dış cephe kaplamasında ve iç mekanlarda kullanılıyor. Evlerin banyolarında, mutfaklarında, alışveriş merkezlerinde, birçok lüks konutta ve sanatçıların evlerinde kullanılıyor.”

İhracat bu yıl yüzde 13 arttı

İlçeden Çin’e geçen yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen 15 milyon 834 bin dolarlık ihracatın, bu yılın aynı döneminde yüzde 13 artarak 17 milyon 894 bin dolar olduğu bildirildi. İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, “Bölgemizde mermercilik Bizans ve Roma döneminden beri önemli bir sektör olarak dikkati çekiyor” dedi.