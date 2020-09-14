Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül 2020

Şans oyunları arasından en çok tercih edilen Çılgın Sayısal Loto 14 Eylül 2020 sonuçları bugün gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. Büyük ikramiye havuzu ve çekiliş günü artırılan Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda yapılıyor. 61.041.241 TL değerindeki büyük ikramiye tutarı nedeniyle çekilişe olan katılım da artıyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül 2020 belli oldu mu?



14 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI BU AKŞAM SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni sisteme göre çekiliş artık pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak. Çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

12 Eylül sonuçları: 06, 52, 54, 71, 74, 90 + 48

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …