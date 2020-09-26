CHP'li Böke'ye TÜSiAD'dan tepki: Hür teşebbüsün mülkiyet hakkı kamulaştırılamaz

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit oluyoruz” diyen Kaslowski, şöyle konuştu: “Türkiye hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır. ” dedi.