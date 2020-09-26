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  • CHP'li Böke'ye TÜSiAD'dan tepki: Hür teşebbüsün mülkiyet hakkı kamulaştırılamaz
26 Eylül 2020 Cumartesi 01:46 | Son Güncelleme:

CHP'li Böke'ye TÜSiAD'dan tepki: Hür teşebbüsün mülkiyet hakkı kamulaştırılamaz

CHP'li Böke'ye TÜSiAD'dan tepki: Hür teşebbüsün mülkiyet hakkı kamulaştırılamaz

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, iktidara gelmeleri durumunda kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacaklarını söyleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye tepki gösterdi.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit oluyoruz” diyen Kaslowski, şöyle konuştu: “Türkiye hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır. ” dedi.

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