'Çamlıca TV Kulesi yıl sonunda hazır'

Yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, “2020 yılının başından ilk çeyreğine kadar Çamlıca Tepesi’ndeki görüntü kirliliği oluşturan antenlerin önemli bir kısmı etap etap temizlenecektir” ifadelerini kullandı.

SİMGE OLACAK

Çamlıca TV Kulesi’yle burada bulunan öncelikli olarak radyo vericileri olmak üzere zaman içinde televizyon vericileri de dahil büyük bir bölümü kaldırılarak tek bir kule üzerinde toplanacak. Bu kule, 369 metre yapısal yüksekliğiyle İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacak.