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  3. Bursa kirazı Çin'e ihracatta gün sayıyor

Bursa kirazı Çin'e ihracatta gün sayıyor

Bursa kirazı Çin'e ihracatta gün sayıyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu üyeleri, Pekin Ticaret Müşavirliği, Guanco Ticaret Ataşeliği ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihraç eden firma temsilcilerinin katılımıyla online toplantı gerçekleştirdi.

UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, kirazın Bursa’nın yaş meyve sebze ihracatındaki en değerli ürünlerden biri olduğunu belirtti. Yazgan, “2019’da Çin’e yapılan kiraz ihracatında birtakım sıkıntılar gözlendi. Bu yıl Çin’e gidecek ilk kiraz ihracatında bir sorun yaşanmamasını umuyoruz” değerlendirmesini yaptı. 


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